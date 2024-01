KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwbuien

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het KNMI waarschuwt dat weggebruikers vanaf zondagavond rekening moeten houden met gladheid door bevriezing en hagel- en sneeuwbuien. Voor de provincie Groningen is een code geel afgegeven.

De waarschuwing voor onze provincie geldt vanaf zondagavond 22.00 uur. “Aan het einde van de middag kan het in Zuid-Limburg glad worden door bevriezing van natte weggedeelten”, meldt het KNMI. “In de avond, en in de nacht van zondag op maandag, is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en door winterse buien. Landinwaarts kan zich op meerdere plaatsen een tijdelijk sneeuwdek van enkele centimeters vormen.”

Ook op maandag is er kans op gladheid veroorzaakt door sneeuwresten en winterse buien. In de avonduren kan het weer glad worden door bevriezing. De waarschuwing voor Groningen geldt tot dinsdagmiddag 12.00 uur. Behalve voor Groningen is er ook een code geel afgegeven voor de rest van het land, inclusief het Wadden- en het IJsselmeergebied.