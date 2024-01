‘Klokken Kloosterkerk Ten Boer uitgezet vanwege overlast, bijzonder besluit zonder overleg’

De Kloosterkerk in Ten Boer. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71155846

De kerkklokken van de Kloosterkerk in Ten Boer zijn de afgelopen weken niet meer te horen. Ook de verlichting van de toren staat uit. Volgens de CDA-fractie in de gemeenteraad is daartoe besloten vanwege overlast in de buurt.

Volgens CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan viel er twee weken geleden, nadat de klokken en het carillon vorig jaar door de gemeente zijn hersteld, een briefje van stadsbeheer op de mat in de omgeving. “De klokken en het carillon zijn uitgezet in verband met overlast. Deze blijven uit tot er een oplossing is gevonden. De klokken waren niet meer te horen tijdens de kerstnachtdienst. Maar ook nu niet meer voor kerkdiensten, slaan van de uren of begrafenissen. ”

De Haan stelt dat eerder is gesproken over geluidsmetingen en onderzoek naar eventuele aanpassingen. “In de zomer was er een bijeenkomst met buurtbewoners over het geluid van de klokken. De algemene tendens was dat het geluid van de kerklokken erbij hoort, maar er was een enkele bewoner die overlast ervoer.”

Het CDA vindt het bijzonder dat er opeens besloten is, zonder overleg, om te klokken af te sluiten. De partij legt het besluit woensdagmiddag voor aan het gemeentebestuur tijdens het politieke vragenuurtje.