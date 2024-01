“Klokken Kloosterkerk Ten Boer luiden voorlopig ’s nachts niet vanwege overschrijden geluidsnorm”

De Kloosterkerk in Ten Boer. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71155846

De klokken van de Kloosterkerk in Ten Boer zullen voorlopig tussen 22.00 uur en 08.00 uur niet luiden vanwege een overschrijding van de geluidsnorm. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer woensdag bekendgemaakt.

Wijnja reageerde op vragen van de CDA-fractie. Jalt de Haan: “Tijdens de kerstvakantie vonden medewerkers van de kerk een briefje dat de luidinstallatie van de kerk was uitgezet vanwege overlast. De klokken waren uitgeschakeld, maar ook het carillon en de verlichting. En dat is vervelend, zeker in de Advent-periode die voor kerken heel belangrijk is. Dinsdag kregen we het blije nieuws te horen dat de klokken weer deels werken. Toch is het zo dat veel inwoners van Ten Boer zich hier druk om maken. Wij zijn benieuwd wat hier nu precies aan de hand is. En is de wijze van communiceren wel goed geweest?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Bij werkzaamheden zijn kabels losgetrokken”

Wethouder Wijnja legt uit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kerk en de toren. De dienst Stadsbeheer is hiermee belast, die een deel van de werkzaamheden uitbesteed aan aannemers. “Wat hier aan de hand is, is dat er een aantal dingen tegelijk liepen die in de beleving aan elkaar geknoopt zijn”, vertelt de wethouder. “Afgelopen zomer heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij er gesproken is over het geluid van de klokken. Op dat moment werkten de klokken en het carillon niet. Vorig jaar is er in het gebouw een versterkingsoperatie uitgevoerd. Bij die werkzaamheden is asbest aangetroffen. Bij het saneren zijn kabels losgetrokken, waardoor de klokken niet meer geluid konden worden. Dat moest hersteld worden.”

“Overdag worden de geluidsnormen niet overschreden, ’s nachts wel”

De wethouder vertelt verder: “De conclusie van de bijeenkomst was dat een aantal bewoners overlast ervaren van het geluid. Ze vinden het geluid te hard, vinden dat het carillon te vaak klinkt en vinden de drie luidsignalen per dag te veel. Wij hebben toen gezegd dat we een geluidsmeting gaan doen. Sinds november werken de klokken weer, en hebben we dit onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat overdag de normen niet overschreden worden, maar dat dit ’s nachts wel het geval is. Daarom hebben we besloten dat de klok voorlopig niet geluid mag worden tussen 22.00 en 08.00 uur.”

“Er was gevaar op kortsluiting”

“Het carillon staat uit omdat hier werkzaamheden aan uitgevoerd moeten worden. Een aantal klokken werkt niet goed. Dat de installatie voor Kerstmis volledig werd uitgeschakeld had te maken met de situatie. Stadsbeheer nam een kijkje in de kerk, en zag dat er allemaal draden los hingen. Vanwege het gevaar op kortsluiting is de hele installatie uitgeschakeld. Omdat we telefonisch niemand konden bereiken, hebben we een briefje achtergelaten. Later is het gelukt om wel iemand van het kerkbestuur te pakken te krijgen.”

Zoeken naar oplossing

Wijnja geeft aan dat er binnenkort een nieuwe bewonersbijeenkomst georganiseerd wordt. Alle mensen die afgelopen zomer aanwezig waren hebben eind december een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst gaat het geluidsonderzoek besproken worden. De wethouder belooft de gemeenteraad op de hoogte te zullen houden. “Onze inzet is niet om de boel definitief uit te zetten. Als er in onze gemeente iets speelt, dan gaan we in gesprek. Dan zoeken we naar een oplossing. Het geluidsrapport dat we opgesteld hebben kan helpen in de zoektocht naar een oplossing.”