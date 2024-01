Kleinschalig muziekfestival voor kinderen en jongeren uit Ten Boer

Op zaterdag 20 januari vindt in Ten Boer de eerste editie van Fivelfest plaats. Dit kleinschalige muziekfestival, gericht op kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar, wordt een dag met zowel muzikale workshops en optredens.

Het evenement wordt georganiseerd door lokale muziekdocenten in samenwerking met VRIJDAG. Kinderen en jongeren krijgen de kans om deel te nemen aan diverse muzikale workshops, waaronder digitale muziekproductie, samen spelen in een band en het schrijven van eigen nummers. Aan het eind van de middag worden de resultaten gepresenteerd op het centrale podium aan elkaar en het publiek.

Volgens VRIJDAG kunnen de workshops, bij voldoende animo, mogelijk uitgroeien tot een regelmatig aanbod in de Open Studio, gestart in samenwerking met WIJ Ten Boer in de oude basisschool aan de Kievitslaan. Ook Fivelfest zou dan als een jaarlijks en uitgebreider evenement kunnen terugkeren.

Meedoen kan nog, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via deze website of via de cultuurcoach van Ten Boer van VRIJDAG,