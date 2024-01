Kindergeneeskunde van Beatrix Kinderziekenhuis wint Langmanprijs

Foto via Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland (Instagram)

De afdeling Kindergeneeskunde van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG heeft de LangmanPrijs 2023 gewonnen.

De prijs werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in MartiniPlaza waar ruim 650 ondernemers en bestuurders uit Noord-Nederland bij elkaar kwamen. De keuze voor het Beatrix Kinderziekenhuis werd gemaakt door een jury met RUG-baas Jouke de Vries, Eva van Leeuwen ( voorzitter Stichting Noord-Nederland), Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning Drenthe) en NOM-directeur Dina Boonstra.

Prijs voor acties rond afgewende sluiting kinderhartchirurgie

De jury eert de afdeling Kindergeneeskunde, omdat zij Noord-Nederland in korte tijd hebben weten te mobiliseren om richting ‘Den Haag’ rond de zaak van de kinderhartchirurgie. Volgens de jury wist de afdeling één front te vormen en duidelijk te maken dat Noord-Nederland meetelt in Nederland.

“Verpleegkundigen, bestuurders, onderwijzers, patiënten en inwoners, eigenlijk heeft iedereen in Noord-Nederland zich ingezet om de landelijke politiek duidelijk te maken dat iedere regio telt én mede in dat kader, het (kind)hartcentrum binnen het UMCG open moet blijven”, schrijft de jury over de winnaar. “Minister Kuipers besloot – mede ten gevolge van de Noord-Nederlandse actie en steun – om het kinderhartcentrum in Groningen open te houden omdat het een belangrijk onderdeel is van de (acute) zorg in het noorden van het land. De minister was van mening dat het belang van dit centrum hoger weegt dan de centra die in de Randstad zitten.”

Langmanprijs

Het is de zesde keer dat de Langmanprijs wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling.

De prijs is een initiatief van Stichting Noord-Nederland en vernoemd naar Harrie Langman. De Fries was als minister van groot belang voor Noord-Nederland, omdat hij als minister van Economische Zaken begin jaren zeventig van de vorige eeuw verantwoordelijk was voor de steun aan de economisch zwakke regio’s. Ook gaf Langman de aanzet tot de verhuizing van rijksdiensten naar de noordelijke regio. Later stond hij aan de basis van een miljardensteun voor het Noorden, de zogenoemde Langman-gelden.