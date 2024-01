Kijkje achter de schermen bij Groninger Museum in nieuwe tentoonstelling, ook gestolen Van Gogh weer te bewonderen

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Wie benieuwd is wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een tentoonstelling in Groninger Museum, komt het vanaf 29 maart te weten in een nieuwe tentoonstelling. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan brengt het museum aan het licht wat normaal niet te zien is voor bezoekers. Ook de gestolen en teruggevonden Van Gogh ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ is te zien tijdens de tentoonstelling.

Tijdens de tentoonstelling komen bezoekers te weten hoe een collectie tot stand komt en hoe kunstwerken worden geconserveerd, vervoerd en gepresenteerd in het museum, Bezoekers kunnen in ‘Behind the Scenes’ zelf meedoen. Zo kunnen bezoekers zelf bepalen welke lijst ze het mooist om een kunstwerk vinden of welke belichting hier het beste bij werkt.

Daarnaast keert een topstuk van het museum terug voor het publiek: Het door Vincent van Gogh geschilderde werk ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’. Dit werk werd, bijna precies vier jaar geleden, gestolen uit het Singer Museum in Laren. Half september kwam het werk weer boven water, met hulp van kunstdetective Arthur Brand. Na onderzoek door restaurator Marjan de Visser in Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam is het werk nu klaar om weer tentoongesteld te worden.

Groninger Museum 150 jaar – Behind the Scenes is te zien vanaf 29 maart 2024.