Kabinet trekt portemonnee voor Bevrijdingsfestivals; één miljoen euro voor ‘acute financiële problemen’

Bezoekers keren terug naar het Bevrijdingsfestival na een tijdelijke onderbreking vanwege slecht weer - Foto Henry Haan.

Ze zit pas twee dagen in Den Haag als demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media, maar Fleur Gräper uit Stad trekt meteen de portemonnee voor de Bevrijdingsfestivals. Samen met drie andere ministeries legt haar ministerie een miljoen euro op tafel, zodat de festivals ‘acute financiële problemen’ kunnen oplossen.

Met het geld kunnen de festivals acute financiële problemen voor de organisatie van inhoudelijke activiteiten verhelpen. Het geld komt er nadat een meerderheid van de Tweede Kamer het demissionaire kabinet eind oktober vroeg om een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro op te zetten, waarmee de Bevrijdingsfestivals zich kunnen verzekeren tegen slecht weer.

“Het kabinet vindt het belangrijk dat er – nu en in de toekomst – op 5 mei kan worden stilgestaan bij de waarden van vrijheid en democratie en dat we op een laagdrempelige wijze kunnen vieren dat we in vrijheid leven”, schrijft Gräper aan de Tweede Kamer. “De 14 Bevrijdingsfestivals die ons land kent, zijn een onderdeel van deze viering. Het kabinet constateert dat de huidige opzet van deze Bevrijdingsfestivals onder druk staat. Om het vieren van onze vrijheid in de toekomst te borgen zet het Rijk zich daarom in om tot een breed gedragen toekomstvisie voor 5 mei te komen.”

De organisaties van de Bevrijdingsfestivals geven sinds de coronaperiode aan dat het organiseren van toegankelijke Bevrijdingsfestivals niet langer geborgd is, omdat de reserves uitgeput zijn en de financiële risico’s afgelopen jaren fors zijn gestegen. Ook voor de organisatie achter het Groninger Bevrijdingsfestival spelen deze problemen. Twee jaar terug zag het festival zich genoodzaakt voor het eerst een experiment uit te voeren met een toegangsprijs. Dat viel bij een deel van de stad niet in goede aarde en daarom besloten de provincie en de gemeente een vrij toegankelijk festival als voorwaarde te stellen voor subsidie. Daarbij stonden de overheden dan wel garant voor eventueel slecht weer. Dat was op 5 mei van dit jaar het geval: rond etenstijd werd het festivalterrein ontruimd vanwege de weerswaarschuwing ‘code oranje’, waardoor de organisatie veel inkomsten misliep. Zowel de gemeente als de provincie keerden daarom 150.000 euro uit aan het festival, bovenop de reguliere subsidie,

Het Rijk gaat begin dit jaar in gesprek met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Bevrijdingsfestivals, de provincies en andere betrokken partijen over de ontwikkeling van een lange termijnvisie voor de festivals. De miljoen die vandaag is toegekend is bedoeld om de festivals voor dit jaar drijvende te houden.