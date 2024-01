Justitie eist 10 jaar cel plus TBS voor moord op Groningse jeugdhulpverleenster

Foto: Rechtspraak.nl

OM eist een celstraf van 10 jaar en TBS met dwangverpleging tegen de 20-jarige Arek K. uit Emmen voor zijn aandeel in de roofmoord op Marit van Koetsveld uit Groningen, hulpverleenster van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen.

Arek wordt ook verdacht van een gewapende straatroof in Emmen, een paar dagen daarvoor, en van het plegen van ontuchtige handelingen met een 14-jarig meisje. Deskundigen concluderen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is . Er is sprake van een ernstige, complexe problematiek en er is een hoog risico op herhaling. Daarom eist justitie ook TBS met dwangverpleging. Tegen zijn medeverdachte Jenairo H. werd dinsdag twee jaar celstraf en tbs geëist. Hoger kan niet: Jenairo, die bij Yorneo woonde, was pas 16 jaar toen de moord plaatsvond.

De beide verdachten gingen op 14 januari vorig jaar naar Yorneo om geld te stelen, nadat meerdere geplande overvallen op een tankstation niets hadden opgeleverd. Om bij het geld te komen moesten ze een sleutel bemachtigen die de begeleidster in haar bezit had. Dat liep uit de hand, waarop de fatale steekpartij volgde.

De verdachten wijzen naar elkaar als het gaat om wie de fatale messteken heeft toegebracht. Volgens een getuige heeft Jenairo de dodelijke steken toegebracht en heeft Arek het slachtoffer ook nog tegen het hoofd geschopt. Beide verdachten werden kort daarop ingerekend.

Arek hoorde nog een jaar cel extra tegen zich eisen, vanwege een veroordeling voor een eerder misdrijf. De getuige, een meisje van 14 jaar, en de nabestaanden van het slachtoffer, eisen in totaal een schadevergoeding van 100 duizend euro van de twee verdachten. De rechtbank doet volgende maand uitspraak.