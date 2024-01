Jörgen Raymann opent banenmarkt Startfest in Euroborg

Donderdag 25 januari is de eerste editie van StartFest, het grootste werk- en ontwikkelevenement van Noord-Nederland. Cabaretier en stand-upcomedian Jörgen Raymann opent het evenement samen met wethouder Carine Bloemhoff.

StartFest is een banenmarkt, waarbij het draait om talent, ontwikkeling en werk. Het gaat er iets anders aan toe dan bij een reguliere banenmarkt. Je kunt kledingadvies vragen aan een styliste, je talent testen in een sopstraat van een schoonmaakbedrijf en ook fietsspaken leren maken.

‘Niet gekeken naar CV’

Er wordt niet gekeken naar een CV, maar naar wat iemand kan. Opleiders en bedrijven laten op StartFest zien wat ze te bieden hebben en welke vaardigheden zij belangrijk vinden en proberen zodoende nieuwe werknemers te vinden. In totaal zullen er twaalf van dit soort festivals georganiseerd worden in Groningen en Noord-Drenthe.

Projectleider Esther Pleizier: “Door de grote krapte op de arbeidsmarkt moeten we anders kijken naar ontwikkelen, boeien en binden van talenten in onze regio. Het doel van de festivals is daarom om bezoekers te prikkelen en uit te dagen een stap te maken naar een opleiding of (ander) werk. Werkgevers en opleiders laten zien op welke manier dit bij hen kan.”

Sleutel tot succes

Een bijzondere gast is Jörgen Raymann. Hij spreekt de bezoekers toe en gaat hij met ze in gesprek over onder andere tegenslagen, mindset en zelfleiderschap. Raymann is onder andere bekend van de televisieprogramma’s ‘Raymann is Laat!’ en ‘Zo: Raymann!’. In 2008 is hij ‘motivator’ geworden: hij probeert zowel jongeren als bedrijven aan een positieve mindset te helpen en ze met elkaar in contact te brengen.

Gratis

Het festival duurt van 9:00 uur tot 20:00 uur. Het is gratis en aanmelden is niet nodig. De aftrap is op 25 januari in de Euroborg. Vervolgens op 14 maart in Appingedam, 14 mei in Assen, 27 juni in Scheemda en 3 oktober, opnieuw Groningen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het evenement.