Joost Klein winnaar Popprijs 2023

Foto: Annemieke Wellin

Joost Klein is zaterdagavond de winnaar geworden van de Popprijs 2023. De prijs werd uitgereikt op muziekfestival Eurosonic Noorderslag in De Oosterpoort.

De jury spreekt van een roerig jaar dat in het teken stond van polarisatie, politieke crises, oorlog en prestatiedruk. Gebeurtenissen die hun invloed hadden op de mentale gesteldheid van jongeren. Men koos voor Joost Klein als winnaar omdat juist deze artiest goed aanvoelt wat er onder jongeren leeft, waarbij deze geluiden en gevoelens door Joost worden omgezet in muziek.

Joost Klein

Joost Klein werd geboren op 10 november 1997 in Leeuwarden. Tijdens zijn middelbare schooltijd verloor hij binnen een jaar zijn vader en moeder. De afgelopen jaren is hij bekend geworden met nummers als Scandinavian Boy, Wachtmuziek, Ome Robert en Friesenjung. Friesenjung werd in Duitsland een grote hit. In mei zal Joost Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival dat gehouden wordt in Zweden. Bij de overhandiging van de prijs liet de artiest weten blij te zijn: “Ik ben blij dat ik met Spinvis en de Jeugd van Tegenwoordig op één Wikipediapagina sta.”

Popprijs

De Popprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1986.