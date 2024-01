Jongere volleybaltoppers staan deze zomer in MartiniPlaza voor europees kampioenschap

Foto via NeVoBo

Groningen is begin juli één van de speelsteden tijdens het Europees kampioenschap volleybal voor mannen onder de 22 jaar.

Het toernooi staat van 9 tot en met 14 juli op de planning. In MartiniPlaza wordt de helft van de groepswedstrijden afgewerkt, waaronder die van de Nederlandse talentenploeg. De rest van de groepswedstrijden en de kock-out fase worden gespeeld in Apeldoorn. Op 29 januari wordt duidelijk welke teams nog meer naar Groningen komen.

Naast de Nederlandse volleybalbond Nevobo zijn Nova Tech Lycurgus en Draisma Dynamo betrokken bij de organisatie. Lycurgus organiseert het Groningse deel van het EK, vertelt Lycurgus-voorzitter Arie Wink: ‘Het is prachtig om dit EK in Groningen te hebben om zo de internationals van de toekomst aan het werk te zien. Dat we dit in Martini Plaza met eigen ogen kunnen zien en dat wij het evenement mede kunnen organiseren maakt het alleen maar leuker.

Ook wethouder Inge Jongman is opgetogen over de komst van het talenten-EK: “Martiniplaza is onze grootste indoor sportaccommodatie en ideaal voor topsportevenementen, evenementen die we als gemeente graag organiseren en faciliteren. Laten we er met z’n allen een prachtig volleybalfeest van maken.”