John Schurer van Supportersvereniging FC Groningen overleden

John Schurer, voormalig voorzitter van de Supportersverenging FC Groningen, is dinsdag op 71-jarige leeftijd overleden.

Stadjer John Schurer was bijna acht jaar lang voorzitter, van januari 2010 tot oktober 2017. De supportersvereniging schrijft op haar website: “In zijn jaren als voorzitter hebben we hem leren kennen als een gepassioneerd supporter, iemand met groen-wit bloed in de aderen. Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van FC Groningen.”

Onder zijn voorzitterschap kwam in 2014 het standbeeld van Tonny van Leeuwen voor de hoofdingang van de Euroborg tot stand. Schurer zorgde er ook voor dat Arjen Robben ambassadeur werd van de supportersvereniging.

De crematie vindt in besloten kring plaats. Afscheid nemen kan a.s. vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur, in het crematorium Hoentocht aan het Hoendiep 152.