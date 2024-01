Investeringsfonds Groningen investeert in groot fonds voor plasticrecycling

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Investeringsfonds Groningen (IFG) neemt deel in Infinity Recycling. IFG heeft besloten om te investeren in het Circular Plastics Fund (CPF) van dat platform.

Infinity Recycling is opgericht om de circulaire economie te ondersteunen. Het fonds stimuleert technologische ondernemers om plastic afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen. Het haalde al 135 miljoen euro op, waarmee bedrijven worden ondersteund die willen opschalen van een demofabriek naar een commerciële productiefaciliteit.

Fondsmanager Jan Timmer. ”We willen in Groningen van fossiel naar circulair en duurzaam en zoeken altijd de beste manier om dat doel te bereiken. Het opzetten van productielocaties in de groene chemie is enorm kapitaalintensief, dus is het logisch dat we kijken naar fondsen als het CPF. Zeker ook omdat daar niet alleen geld is, maar ook expertise en advies waarvan ondernemers in Groningen gebruik kunnen maken.’’

Het CPF investeerde inmiddels al in Clariter, dat in Delfzijl een grote fabriek wil bouwen die plastic afval omzet naar duurzame oliën, waxen en oplosmiddelen, toepasbaar in onder meer printerinkt, schoonmaakmiddelen, verf en cosmetica, wordt ondersteund door het fonds.

Samen denken de fondsen meer meters te kunnen maken in het vergroenen van de industrie. Het Investeringsfonds Groningen krijgt met de deelname meer armslag en de mogelijkheid kansrijke projecten direct door te verwijzen naar het grotere Circular Plastics Fund. Andersom heeft het CPF nu een lokale partner met een groot netwerk in de regio.