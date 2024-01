In de loop van zaterdag kans op lichte sneeuw, kwik komt komende dagen amper boven nul

De komende dagen wordt het droger en laat de zon zich zelfs wat zien, maar stijgt de temperatuur overdag slechts tot rond het vriespunt. In de nachten gaat het licht tot matig vriezen.

Zaterdag begint nog bewolkt, aldus weerman Johan Kamphuis: Soms valt er nog wat lichte regen of motregen. Het is waterkoud bij 1 graad boven nul. Later op de dag en in de avond gaat het licht sneeuwen bij een temperatuur die daalt naar 0 of -1 graden. Lokaal kan het wat wittig en glad worden. Het kwik daalt tot -1 of -2 graden, bij een matige noordoostenwind.

Kamphuis voorspelt voor zondag een droge dag met af en toe zon: “Het wordt 1 graad bij een matige noordoostenwind. In de nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en vriest het licht, bij -2 tot -4 graden. Ook maandag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog bij temperaturen rond het vriespunt. In de nacht is er opnieuw lichte en lokaal matige vorst (-4 tot -6 graden) afhankelijk van de mate en duur van opklaringen. Dinsdag verandert er weinig. In de nacht naar woensdag is er weer lichte tot matige vorst en woensdag overdacht zijn er flinke perioden met zon. In de nacht volgt waarschijnlijk weer lichte vorst.”

Winter lijkt niet door te zetten

Weerman Kamphuis denkt dat de vorst in de dagen na woensdag wordt getemperd of verdwijnt: “De wind draait naar het noorden. Overdag lopen de temperaturen op naar enkele graden boven het vriespunt. Bovendien komt er meer bewolking en neemt de kans op een buitje toe. Van een doorzettende winter is voorlopig geen sprake.”