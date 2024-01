”Ik zat met de rillingen over mijn lijf in Thialf”

Jenning de Boo is de revelatie in de schaatswereld op dit moment. Zondag werd de 19 jarige geboren en getogen Stadjer Europees Kampioen op de 500 meter bij het langebaanschaatsen in Thialf. Op de tribune zat zijn oud trainster Lillian Langhout: ”Toen hij over de finish kwam had ik de rillingen over mijn lijf lopen”.

Begin 2023 maakte de Boo de overstap van het shorttrack naar het langebaanschaatsen. Lang hoefde hij niet te wachten op zijn succes. Eind december werd hij al Nederlands Kampioen op de 500 en 1000 meter en afgelopen zondag verraste hij vriend en vijand door Europees Kampioen te worden op de 500 meter.

Jenning de Boo begon zijn schaatscarrière in Kardinge bij IJsvereniging Groningen. Hier kreeg hij training van Lillian Langhout die trots is op haar pupil: ”We konden al snel zien dat hij talent had. Ik heb even terug gekeken en toen hij pupil C was hebben we hem al laten doorstromen naar het A team, omdat wij van mening waren dat zijn talent hier meer tot zijn recht zou komen”.

Langhout wil niet te veel druk leggen op De Boo, echter ziet ze toekomst voor hem rooskleurig in. ”Hij moet gewoon rustig blijven en met zijn beide benen op de grond blijven staan, dan zal het wel goed komen”.

Er zijn volgens Lillian Langhout nog wel meer talenten bij YSG: ”Echter moeten die zich nog verder ontwikkelen. Het nadeel is wel dat wij hier te maken hebben met een aanzuigende werking vanuit Friesland waardoor je talenten kwijt raakt. Daarom moeten wij hier in Groningen gewoon een goede baan krijgen of in ieder geval ervoor zorgen dat de faciliteiten behouden blijven”. Bedoelt hiermee dat er in het nieuwe sportcentrum Kardinge een goede ijsbaan moet blijven.

Jenning de Boo ontving vrijdag in Heereveen de gemeentelijke sportpenning van de gemeente Groningen. Deze penning wordt gegeven aan Groningse atleten die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.