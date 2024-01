IJspret voorlopig voorbij door invallende dooi

Het was een natte, maar gezellige bedoening op het Bernoulliplein donderdag. Schaatsliefhebbers konden door de invallende dooi voorlopig voor de laatste keer schaatsen.

‘Ik vind het heerlijk dat we weer kunnen schaatsen. Ik merk wel dat het ijs langzaam begint te smelten’, vertelt Anaïs.

‘Wij zijn hier met een groep studenten en we hebben aan onze docent gevraagd of we eerder weg mochten om nog even te kunnen schaatsen’, zegt Thomas enthousiast.

Ondanks dat er veel mensen op het ijs stonden, keken er ook enkele mensen toe. ‘Mijn schaatsen liggen niet in Groningen. Ik vind het wel heel leuk om te schaatsen, dus ik vind dit wel jammer’, vertelt Sara teleurgesteld.