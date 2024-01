IJsbaan Noordlaren is los voor publiek “Lekker door die bochten”

Door lichtere vorst in het noorden wordt de marathon op natuurijs gehouden in Winterswijk, maar ijsbaan Noordlaren ging dinsdagmiddag alsnog open voor schaatsliefhebbers.

IJsvereniging De Hondsrug begon gisteravond met het opspuiten van water op het asfalt. Volgens de ijsvereniging vroor het in de nacht van zondag op maandag te weinig om te beginnen met sproeien.

Wim Mulder, vrijwilliger bij De Hondsrug: “De ijslaag is nu rond de 16 millimeter. Dat is te dun voor een marathon, waarvoor 30 millimeter vereist is. Maar dit is een prima ijslaag voor recreanten.”

Rond 13:00 druppelen de eerste bezoekers binnen en binden hun schaatsen onder. Een van de bezoekers werkt bij de kunstijsbaan in Kardinge. Wat ze het leukste vindt? “De bochten hè, lekker door die bochten.”

De komende dagen blijft de ijsbaan geopend. In de avonduren werken de vrijwilligers van de ijsvereniging de ijslaag bij. Mulder: “We moeten het bijhouden. Omdat het zonnig is, kan het ijs dunner worden.”