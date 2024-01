IFFR in Groningen gaat woensdag van start

© IFFR 2020 Opening

Het Internationaal Film Festival Rotterdam in Groningen (IFFRiG) gaat woensdag van start. In Forum Groningen kunnen tot komende zondag meer dan vijftig films bekeken worden.

“Het festival wordt geopend met de film Together 99, van regisseur Lukas Moodysson”, laat de organisatie weten. “In deze film brengt Moodysson de cast van de filmhuishit Together weer samen. Met het directe van een fly-on-the-wall-documentaire en de humor van een sitcom is dit een heerlijke aftrap van het festival. Ook te zien is The Zone of Interest, de voor vijf Oscars-genomineerde film van regisseur Jonathan Glazer. Een indrukwekkend en uitzonderlijk oorlogsdrama dat eerder door de BBC werd omschreven als ‘een genadeloos meesterwerk’.”

Naast het bekijken van films is er op het festival nog veel meer te doen. “Op zaterdag kan iedereen aanschuiven bij de gratis IFFR talkshow met onder andere Menno de Bree, Stefanie Kolk, Richard Nobbe en muziek uit de film The Blue Giant. Op donderdag is er een Filmquiz waarin quizmasters Victor & Robin deelnemers meenemen aan de hand van het IFFR door de geschiedenis van het grote doek.” IFFR in Groningen is de satellieteditie van het festival dat in Rotterdam plaatsvindt. Het wordt voor de 27ste keer gehouden.

