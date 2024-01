Huurders eisen nog dit jaar renovatie van woningen West-Indische buurt

Niet in 2026 maar in 2024 moet het gebeuren: renovatie van de woningen in de West-Indische buurt. Deze eis leggen de bewoners deze woensdag wederom neer bij het hoofdkantoor van woningcorporatie Lefier aan het Winschoterdiep.

Ze willen niet nog een herfst en winter in de kou zitten en hoge stookkosten hebben. Huurders uit de Indische buurt strijden al maanden samen met de SP tegen vocht, tocht, schimmel, kou en ongedierte. De huurwoningen worden volgens hen nog steeds zeer slecht onderhouden.

SP-woordvoerder Jaap Dijk: “Dit kan zo niet langer. De mate van achterstallig onderhoud is schandalig te noemen. Bewoners betalen netjes hun huur. Lefier is op de hoogte van deze problemen maar doet er niets aan. Lefier moet deze woningen in 2024 aanpakken, net als in de Palembangstraat gaat gebeuren. Een andere oplossing is er niet!”

De bewoners van de Indische buurt hebben samen met de SP een spandoek in de wijk opgehangen om hun problemen aan te kaarten. Deze woensdag bieden zij Lefier een zwartboek aan, waarin de problemen zijn beschreven. Aan dit zwartboek hebben 81 huurders meegewerkt.