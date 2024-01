Hunze en Aa’s verwacht stijgende, maar beheersbare waterstanden

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Hunze en Aa’s verwacht dat de waterstanden in haar kanalensysteem de komende dagen weer gaan stijgen. Het waterschap heeft daarom De Kleine Zeesluis in Farmsum extra ingezet en twee gemalen in de provincie draaien weer mee om zo veel mogelijk water richting Delfzijl en Nieuw Statenzijl te krijgen.

Hunze en Aa’s verwacht dat er dinsdag nog twee keer goed gespuid kan worden bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl: “Daarmee kunnen we nog flinke hoeveelheden water afvoeren naar zee. Morgen kunnen we twee keer slecht water spuien. Door hoge waterstanden op zee kunnen we dan water niet (goed) afvoeren. Door de grote hoeveelheid neerslag op een al verzadigde bodem zal er veel water snel tot afvoer komen. Dit in combinatie met slechtere spuimogelijkheden zorgen voor hogere waterstanden op ons boezemsysteem. Daarnaast zal ook in ons achterland de waterstanden in de sloten weer stijgen door de neerslag.”

De dagen erna verwacht Hunze en Aa’s weer beter te kunnen spuien, waardoor de waterstanden weer zullen dalen. “Kortom, we verwachten dat de waterstanden op de boezem verhoogd maar beheersbaar blijven”, stelt het waterschap. “Maar omdat de hoeveelheid neerslag (nog) onzeker is, zijn wij alert en houden de ontwikkelingen in de waterstanden scherp in de gaten.”