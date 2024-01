Hunze en Aa’s gaat drones gebruiken voor moeilijk bereikbare plekken

Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Hunze en Aa’s gaat de komende maanden experimenteren met de inzet van een drone. Het waterschap gaat de drone onder andere gebruiken bij inspecties van dijken en taluds en handhavingstaken.

De drone kan daarnaast worden gebruikt bij calamiteiten, landmetingen, het opsporen van blauwalg en voor het beverbeheer. “We verwachten dat de inzet van een drone ons goed kan ondersteunen bij onze verschillende taken”, schrijft het waterschap over de proef. “Veel andere waterschappen werken al met een drone en hebben daar goede ervaringen mee.”

Een eerste medewerker van Hunze en Aa’s heeft inmiddels een brevet om met de drone te vliegen. “De drone is inmiddels ook aangeschaft en gaat het komende half jaar ingezet worden. Daarna wordt de inzet van de drone geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten bepalen we hoe we verder willen gaan met de inzet van drones.”