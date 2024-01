Hulpverleners en gemeente hadden drukke jaarwisseling vol incidenten

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Een steekpartij, stenen en vuurwerk richting de politie en hulpverleners, politiebescherming voor de brandweer, een flinke explosie, veel branden op straat en in vuilcontainers, vuurwerkoverlast en vernielingen. Zo schijnt burgemeester Koen Schuiling zijn licht over de afgelopen jaarwisseling.

In een memo aan de gemeenteraad over de jaarwisseling schrijft Schuiling dat de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling, vanuit het perspectief van de openbare orde, rustig zijn verlopen. Toch hadden de hulpdiensten het tijdens de jaarwisseling erg druk, stelt Schuiling. Dit ondanks de intensieve inzet van de politie, brandweer, gemeentepersoneel, boa’s en medewerkers van WIJ.

“Rond en na 00:00 uur is veel vuurwerk afgestoken in de gemeente”, schrijft Schuiling aan de raad. “Ook op plaatsen waar een vuurwerkvrije-zone van toepassing was. Na middernacht nam dit snel af. Op diverse plekken zijn brandweer, gemeente en politie ter plaatse geweest om deze branden/brandjes te blussen en op te ruimen.”

Hulpverleners in het nauw, steekpartij en explosie

Een aantal incidenten lijken er in de analyse van de burgemeester uit te springen. Met name de incidenten waarbij de hulpdiensten het doelwit werden van het ‘publiek’. “In sommige gevallen heeft de politie ervoor moeten zorgen dat de brandweer zijn werk veilig kon doen, door publiek op afstand te houden”, vervolgt de burgemeester. “In Hoogkerk werd in de richting van de politie en hulpverleners met stenen en vuurwerk gegooid, waarbij later in de nacht is opgetreden door de ME.”

Schuiling haalt daarnaast de steekpartij aan de Astraat en de explosie in de Oosterpoortbuurt, waardoor een aantal ruiten sprongen aan de Oosterweg. In totaal werden er in de gemeente Groningen twee aanhoudingen verricht tijdens de jaarwisseling.

Later meer over toekomst jaarwisseling en Groningen in de winter

Hoeveel schade de gemeente heeft opgelopen tijdens de jaarwisseling is nog niet bekend. Later deze maand komt Schuiling nog met een uitgebreidere analyse. Dan schijnt het gemeentebestuur ook haar licht op de plannen voor de jaarwisseling in de komende jaren en de winterperiode in zijn geheel.