Huismus meest getelde vogel in gemeente Groningen, top 3 gelijk aan afgelopen jaren

De huismus is opnieuw het vaakst geteld in onze gemeente tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Dat maakte de Vogelstichting maandagmiddag bekend, na de invoer van de laatste tellingen.

In de gemeente Groningen telden 1.135 mensen op vrijdag, zaterdag of zondag een half uurtje de vogels in hun tuin. Drie scholen in de gemeente telden mee. Dat leverde in totaal 12.873 getelde vogels op. De top tien meest getelde vogels staan in het onderstaande lijstje:

De top drie is gelijk aan die van de vorige twee jaar. Ook landelijk werd de huismus het vaakst gezien door de bijna 114.000 deelnemers. De pimpelmees wist landelijk wel een plekje te veroveren in de top drie, ten koste van de merel die het in Groningen klaarblijkelijk goed doet. Ook staan spreeuwen in Groningen in de top tien, waar deze vogel landelijk niet in dit lijstje staat. De Turkse tortel daarentegen werd landelijk wel veel gezien, maar in Groningen vrijwel niet.