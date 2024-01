Honderd jongeren op de vlucht tijdens Hunted Hoogkerk

Afgelopen vrijdag sloegen honderd jongeren op de vlucht tijden Hunted Hoogkerk. Het doel van het spel is om vier stempels in de wijk te verzamelen zonder gepakt te worden door de politie of handhaving.

Hunted Hoogkerk is een initiatief van WIJ-Hoogkerk in samenwerking met de Kreukelhof, het dorpshuis, de gemeente Groningen en de politie. Het doel van het spel is voornamelijk om de jeugd iets leuks aan te bieden tijdens hun vakantie, maar het heeft ook nog een ander doel. De politie wil dat de band tussen de jeugd in Hoogkerk en de politie laagdrempelig is en laten zien dat ze benaderbaar zijn.

Wijkagent Jos Veenstra is met zijn collega Peter Sluman onderdeel van Hunted Hoogkerk. De beide heren zijn erg enthousiast over het initiatief: ”Het kennen en gekend worden is heel erg belangrijk. Het belangrijkste is dat je als wijkagent aanspreekbaar bent,” aldus Jos Veenstra.

Veel agenten en boa’s namen deel aan het spel, met verschillende middelen. Zo waren een aantal met de fiets of fatbike en anderen met de auto, bus of te voet. Als kers op de taart kwam de politiehelikopter ter plaatse om de agenten en boa’s van bovenaf te helpen. Wijkagent Peter Sluman was onder de indruk dat het zo goed uitpakte: ”voor de kinderen geeft de heli een extra dimensie, maar ook voor onze collega’s zal dit iets zijn waar we jaren over blijven praten. Heel gaaf dat het allemaal gelukt is.”

WIJ Groningen hebben meer jeugd- en jongerenteams in verschillende wijken en organiseren voor, tijdens en buiten de vakanties verschillende activiteiten voor jeugd en jongeren. Deze informatie is te vinden op check050.nl