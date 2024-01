Hoe kies je uit honderden bands op Eurosonic Noorderslag?

Eurosonic Noorderslag is een groot feest voor muziekliefhebbers. Er is veel muziek, maar hoe vind je daarin je weg? Richard Ridder uit de stad Groningen heeft de oplossing.

ESNS in Groningen is het grootste muziekfestival van Europa. Een drukte van belang met veel (nieuw) muzikaal talent. Richard Ridder ontdekte ESNS in 2008. Hij las die eerste jaren het verslag van zijn eerste edities. “Toen had ik vaak het idee dat ik iets had gemist.”

Zijn oplossing kwam in 2010. Sinds die tijd houdt hij een excellijst bij waarin hij alle bands een score en een beschrijving geeft. “Bands krijgen een cijfer van 1 ‘wil ik zien’ tot 5 ‘wil ik tot mijn dood niet gevonden worden’, maar het gaat vooral om de omschrijving. Daaruit moet je kunnen opmaken of de muziek je leuk lijkt.”

Voorbeelden van beschrijvingen: Bombastische electropop. Beetje voorspelbaar/afgezaagd. Ridder: “Ja, en die band krijgt ook een cijfer 4. En als je naar de omschrijving gaat dan lees je: ‘het is wel aardig, maar waarschijnlijk heb je het na drie nummers wel gehoord.”

Ridder begon in oktober al aan zijn voorbereidingen. “Ik zit hier elke avond aan mijn keukentafel. Hier beluister ik de bands. Van elke band probeer ik echt drie à vier nummers te beluisteren. Niet alleen van Spotify, maar ook live van YouTube, zodat je ook kan horen hoe zo’n band het live doet. Zeker bij beginnende bands zie je daarin verschil.”

Het is veel werk, geeft Ridder toe. Voor zijn plezier bezoekt hij per jaar ook nog eens 250 artiesten. Zo probeert hij altijd op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de muziekwereld. “Maar ik krijg hier energie van. In corona in 2020 stond het voor mij juist stil.”