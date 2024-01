Hobbymuzikant Hein Damming schrijft nummer over internationale studenten op kleine fietsen

Coverfoto International (op een kleine fiets)

Vanochtend was Hein Damming te gast op OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Hij kwam vertellen over de single ‘International op een kleine fiets’. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Jan Kooistra, Paul van der Laan en Hein Damming.

De meeste mensen is het wel eens opgevallen: de internationale student op een te kleine fiets. Ze komen uit verschillende landen en fietsen al zwierend en zwaaiend voor je uit. Over dit onderwerp schreef Hein Damming een reggae-achtig nummer met her en der typisch Groningse kreten zoals ‘kiek úúút mien jong’.

Vloog door de lucht

De hobbymuzikant heeft in het verleden een keer een aanvaring in het verkeer gehad met een international op een kleine fiets. ‘Ik zag eentje voor me fietsen en die ging zonder te kijken naar rechts en sneed me af. Ik kukelde letterlijk over mijn fiets heen en vloog een meter door de lucht.’ Ook de vrienden van Hein viel het op hoe internationale studenten door de stad fietsen.

Groningse kruispunten

Om rekening te houden met internationals op kleine fietsen hebben we geduld nodig, vindt Hein. ‘Typisch Gronings zijn de kruispunten waar alle fietspaden tegelijkertijd op groen gaan. Voor Groningers is dat ook een opgave, want je kijkt elkaar aan met de vraag, wie gaat nou voor? Als je net leert fietsen is dat moeilijk.’

Beluister hier alle radio-interviews van de OOG Ochtendshow. Wil je ook radio maken bij OOG? We zoeken momenteel redacteuren, technici en presentatoren op vrijwillige basis. Reageer snel via ochtendshow@oogradio.nl