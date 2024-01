Het mysterie van de klokken van Ten Boer: “De klok luidt sinds vanavond weer”

De Kloosterkerk in Ten Boer. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71155846

De klok in de Kloosterkerk van Ten Boer luidt sinds dinsdagavond weer. Dat laat koster Lina Mensinga van de kerk aan OOG Tv weten.

“Ik kreeg vanavond een appje van mijn dochter”, vertelt Mensinga. “Zij woont bij de kerk, en ze berichtte, mam, de wijzers bewegen weer, en de klokken zijn weer te horen. Zelf ben ik als koster niet geïnformeerd door wie dan ook. Wel heb ik in een appgroep gelezen dat de klokken tussen 22.00 uur en 06.00 uur niet zullen beieren.”

“Niemand bleek te weten hoe de schakelaar in elkaar gezet moest worden”

De klokken van de Kloosterkerk in Ten Boer zijn het gesprek van de dag. “Ik zou een boek kunnen schrijven: het mysterie van de klokken van Ten Boer. Dat mysterie begon vorig jaar januari. Door de aardbevingen moest de kerk verstevigd worden. Zo moest er een stalen constructie aangebracht worden. In het deel waar de verwarmingsketel staat werd echter asbest aangetroffen. In dat deel zat echter ook een schakelaar waarmee de kerkklokken bediend konden worden. Ook rond die schakelaar zat asbest. Dat is weggesloopt en uit elkaar getrokken. Maar men heeft geen foto’s gemaakt hoe dat in elkaar zat. Uiteindelijk bleek niemand te weten hoe deze schakelaar weer in elkaar gezet moest worden.”

“Geluidsoverlast”

Na het aantrekken van een gespecialiseerd bedrijf klonk in november de klok weer. “Ook de verlichting in de wijzerplaat brandde toen weer, en het carillon was weer te horen. Maar de vrijdag voor Kerstmis werd het ineens weer stil. In de kerk troffen we een briefje aan dat vanwege overlast de klokken waren uitgezet. Wij zijn toen heel veel lijntjes uit gaan zetten. Bij de Kerkraad bijvoorbeeld. Daar was niks bekend. Ook de kerkrentmeester wist van niks. Klaarblijkelijk heeft Stadsbeheer van de gemeente Groningen op eigen houtje de installatie uitgeschakeld nadat er klachten waren binnengekomen over geluidsoverlast.”

Jalt de Haan (CDA): “Zonder overleg wordt er iets besloten”

Dat de klok is uitgeschakeld is de CDA-fractie een doorn in het oog: “Afgelopen zomer vond er een bijeenkomst plaats met buurtbewoners over het geluid van de klokken. De algemene tendens was dat mensen vinden dat het geluid van de kerklokken erbij hoort, maar er was een enkele bewoner die overlast ervoer. Wij vinden het vreemd dat ineens, zonder overleg, besloten wordt, de klokken uit te schakelen.”

Ritme van het dorp

Maar hoe belangrijk is het dat een kerkklok nu wel of niet is te horen? Mensinga: “De klok is het ritme van het dorp. Onze klok slaat op de hele en op de halve uren. Daarnaast hebben we dagelijks drie seinsignalen, waarbij de klok een minuut lang beiert: om 08.00 uur, om 12.00 uur en om 18.00 uur. Dat is van vroeger. Toen mensen nog op het land werkten, was dat het signaal dat men naar huis kon om te eten. En de klok heeft nog steeds een belangrijke functie. Kinderen die op straat spelen, en de klok vijf keer horen luiden, en zeggen, ik moet nu naar huis.”

“Bij uitvaarten heb ik tientallen keren ‘nee’ moeten verkopen”

Veel mensen baalden dan ook dat de klok het afgelopen jaar niet te horen was. Mensinga: “Bij uitvaarten heb ik tientallen keren ‘nee’ moeten verkopen. Mensen wilden graag dat een begrafenis gepaard ging met het klokkengelui. Maar dat kon niet. En ja, dan moet je mensen toch teleurstellen. Het luiden hoort er bij. Het is onderdeel van het dorp. De klok, de kerk, maakt een dorp.”

Jalt de Haan (CDA): “We gaan de wethouder aan de tand voelen”

Ondanks dat de klok dinsdagavond weer luidt branden de lampjes in de wijzerplaten nog niet en is ook het carillon nog niet te horen. De Haan: “Het is toch frappant, dat als wij vragen stellen, er ineens van alles gebeurt. Wij gaan in ieder geval de wethouder morgen aan de tand voelen, waarbij we ons ook zorgen maken over de manier waarop er eigenlijk niet gecommuniceerd wordt.”

Petitie

In Ten Boer is inmiddels een petitie gestart om de kerkklokken weer te activeren. Die petitie is in korte tijd al ruim 130 keer getekend.

Kloosterkerk Ten Boer

De kerk van Ten Boer is een romanogotische kerk die in de dertiende eeuw gebouwd werd als kloosterkerk bij het benedictinessenklooster. Na de opheffing in 1485 werd het klooster afgebroken. De kerk bleef behouden als parochiekerk. Uit een gedenksteen in de kerk blijkt dat het gebouw in 1565 hersteld is. In 1594 wordt de kerk na de Reductie van Groningen protestants.