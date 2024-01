Het Goed en GoudGoed kringloop gaan samenwerken in Groningen

Foto: Ellen Beck

Het Goed en WerkPro hebben een intentieverklaring getekend om samen de kringloopbedrijvigheid in Groningen te versterken.

Als partners willen zij op korte termijn een ‘kringloopboulevard’ ontwikkelen in de gemeente: een winkel van GoudGoed en een filiaal van Het Goed, gevestigd op één locatie of in naburige panden. Door samen te werken verwachten zij in Groningen meer hergebruik en meer meedoen mogelijk te maken.



Het Goed is een landelijke kringlooporganisatie met dertig winkels en 1.800 medewerkers. WerkPro is een sociale onderneming die werk maakt van een inclusieve samenleving in Noord Nederland. Vanuit die visie exploiteert WerkPro een aantal kringloopwinkels, in Groningen onder de naam GoudGoed.



De samenwerking heeft meerdere voordelen. Met gebundelde krachten krijgen nog meer spullen een volgend leven. Voor klanten wordt het makkelijker om te kiezen voor duurzaam en betaalbaar: beide kringloopconcepten vullen elkaar aan en bieden voor elk wat wils. Tenslotte moet de samenwerking zorgen voor meer werkgelegenheid en meer participatiemogelijkheden.Hiervoor zijn WerkPro en Het Goed op dit moment op zoek naar een geschikte locatie.



Op langere termijn willen Het Goed en WerkPro onderzoeken of de samenwerking verder kan worden uitgebreid, naar bijvoorbeeld lokaal hergebruik van textiel.