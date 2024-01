Henk van Engen, Justin Verkijk en Ouassima Tajmout genomineerd voor Pop Media Prijs 2024

Veronica van Hoogdalem, de winnaar van de Pop Media Prijs 2023 - Foto via ESNS

De jury van Pop Media Prijs heeft maandagmiddag de genomineerden voor 2023 bekend gemaakt. De dertigste winnaar van de prijs wordt op donderdag 18 januari gekroond tijdens ESNS. De jury heeft Henk van Engen, Justin Verkijk en Ouassima Tajmout genomineerd.

Volgens de jury is multicam-regisseur Henk van Engen al decennialang beeldbepalend voor de manier waarop livemuziek in beeld worden gebracht: “Als je weleens Nederlandse concertvideo’s kijkt, is de kans ongeveer 100 procent dat je weleens wat van Henk hebt gezien (en ervan hebt gesmuld).”

Justin Verkijk is genomineerd voor zijn werk als journalist waarmee hij volgens de jury een belangrijke pleitbezorger is voor dance in Nederland. Hij is één van de weinige journalisten die zich puur focust op dit genre. “Dat maakt het werk van presentator/alleskunner Justin Verkijk nog verfrissender.”

Ouassima Tajmout maakt kans op de prijs voor haar interview skills. “Ze was een van de eersten die on air langere interviews met hiphop-artiesten deed, en die ook online succesvol wist te verspreiden. Daarnaast heeft ze vele succesvolle interview-formats bedacht, uitgewerkt en gepresenteerd.” Daarnaast hult de jury ook de maatschappelijke betrokkenheid van haar werk.

Drieduizend euro voor winnende maker

De Pop Media Prijs bestaat uit een geldbedrag van drieduizend euro en wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een maker. De jury lette in het bijzonder op teksten en audiovisuele uitingen over aan popmuziek gerelateerde zaken die het afgelopen jaar de meeste indruk hebben gemaakt.