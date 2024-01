Helpman slacht SC Stadspark met hulp van buurman Be Quick 1887

Foto Martijn Minnema. De spelers van Helpman, Stadspark en de scheidsrechter betreden het stadion van Be Quick.

Helpman maakte zaterdagavond in de tweede klasse I van het zondagvoetbal gehakt van SC Stadspark: 9-2. Dat gebeurde met hulp van de buurman van Helpman Be Quick 1887. Want vanwege een defecte verlichting werd het duel bij Be Quick uitgespeeld.

Helpman stond toen met 2-1 voor door doelpunten vlak achter elkaar van Tim Sanders en Mohammed Bellghroub. Tussendoor scoorde Jasper de Vries voor SC Stadspark. Op het moment dat Stadspark na 25 minuten een strafschop had gekregen viel het licht voor een deel uit en de scheidsrechter vond het te donker om door te spelen.

Snel opgelost

Er werd bliksemsnel gehandeld. “We hadden de hele dag en gisteravond ook al last van een haperende verlichting op een paar velden”, zei Loed Nieveen van Be Quick. “Daaronder ook het hoofdveld van Helpman. Na overleg met de clubs en de gemeente kon de wedstrijd uitgespeeld worden op ons hoofdveld. Toch mooi dat we dat zo hebben kunnen oplossen”.

Cedwin Tel schoot de strafschop nog raak: 2-2. Maar het stadion van Be Quick beviel de spelers van Helpman blijkbaar zo goed dat het via Berend Rondhuis, Korne Dijkhuizen en Kevin Hofman bij rust 5-2 stond. Na de pauze tekenden Sanders en Dijkhuizen voor nog twee treffers, zodat ze een hattrick op hun naam kregen: 9-2.

Helpman is derde in 2I, SC Stadspark is laatste. Zondag speelt de derde Groninger club in deze klasse, Forward, thuis tegen Stadskanaal.