Helder vriesweer maakt plaats voor meer wolken, iets hogere temperaturen en toenemende kans op een bui

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen lijkt het heldere, maar koude weer langzaam terug te keren richting het weerbeeld van voor de afgelopen vriesperiode. De temperatuur stijgt licht, maar de kans op een bui neemt ook geleidelijk weer toe.

Volgens weerman Johan Kamphuis begint donderdag nog met een paar opklaringen: “Eerst vriest het licht, maar in de middag loopt de temperatuur op naar 1 of 2 graden ten zuidoosten van de Stad en tot 3 of 4 graden elders. Het blijft droog en er waait een zwakke wind uit westelijke richtingen.”

In de avond en nacht naar vrijdag is er kans op mist, vervolgt Kamphuis, met minima rond het vriespunt: “Vrijdag is het overwegend grijs met eerst kans op mist of nevel. Het blijft op een enkel spatje motregen na droog bij 5 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar zaterdag is er geen kans op vorst. Zaterdag valt er een buitje en zondag neemt de kans op buien verder toe. Later ook met kans op natte sneeuw. Beide dagen wordt het 4 of 5 graden en vooral zondag steekt er een stevige wind uit het westen tot noordwesten op.”

Na het weekend komt er weer onbestendig weer onze kans op, besluit Kamphuis: Maandag en dinsdag zijn er enkele gure buien, maar zo nu en dan ook een streepje zon. Het wordt 4 tot 5 graden en in de nachten rond of iets boven het vriespunt bij een stevige noordwestenwind. Ook daarna houdt de wisselvalligheid aan. Koude lucht vanuit het noorden komt langzaam aan naderbij, maar of deze ons zal bereiken is nog onzeker. Het zal wel het verschil zijn tussen regen of mogelijk sneeuw.”