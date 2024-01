Heb jij wel of juist niet meegedaan aan Dry January? Vul onze enquête in!

De maand januari is bijna ten einde. Dat betekent dat ook dat deelnemers aan het befaamde Dry Januari al bijna een maand geen alcohol hebben gedronken.

Wij zijn benieuwd of Groningers mee hebben gedaan, en of ze het een beetje hebben kunnen volhouden. Doe daarom vooral mee met onze enquête!

Vul hier de enquête in Doe mee!

Enquête gemaakt via Onderzoekdoen.nl

En misschien zijn er ook wel mensen die absoluut niet mee willen doen met iets als Dry Januari of zijn er mensen die sowieso al nooit alcohol drinken. Met de enquête willen we een beeld krijgen hoe het in Groningen gegaan is de afgelopen maand.

De enquête kan ingevuld worden tot donderdag 1 februari om 10.00 uur.