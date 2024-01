Hanze-studenten blikken terug op “Schaakmat tegen Alzheimer”

foto Bart Beijer

Op 23 december organiseerden zes studenten van de Hanze hogeschool Groningen een schaakevenement om geld op te halen voor Alzheimer Nederland. Na de kerstvakantie blikt het team samen met OOG TV terug op het toernooi en op de organisatie ervan.

Met de aanmeldkosten en donaties haalden de studenten in totaal een bedrag van 400 euro op. En dat voor een schoolopdracht. “We moesten voor onze studie een sportevenement organiseren om geld op te halen voor een goed doel. Eén van ons groepsleden heeft een familielid die onlangs is overleden aan Alzheimer en daarom leek het ons een mooi gebaar om geld op te halen voor Alzheimer Nederland”, schrijft het team.”

Populaire denksport

De studenten wilden wat anders dan het organiseren van een sportevenement van een welbekende balsport, zoals voetbal of basketbal. “Daarom kozen we voor een populaire denksport: schaken. Uiteindelijk organiseerden we een toernooi van vijf rondes naar het Zwitserse systeem, waarbij elke een half uur duurde.”

Het schaaktoernooi vond plaats in het ACLO-gebouw op het Zernike Campus, waar op hetzelfde moment Chessfestival2023 bezig was. “Na de vijf breinbrekende rondes was er maar 1 winnaar die alle vijf de rondes wist te winnen. Hij kreeg van de organisatie een dam-set, een kaartspel en wat lekkers.”

Alzheimerstand

Bij het toernooi werd ook Alzheimer Nederland betrokken. “Voorafgaand aan de rondes gaf een spreker van Alzheimer Nederland een presentatie. En de deelnemers die eerder klaar waren konden een kijkje nemen bij de Alzheimerstand.”

De organisatie is blij met het totaalbedrag van 400 euro. En dat is niet het eindbedrag. Er kan op dit moment nog steeds gedoneerd worden via de website van het evenement. “We zijn erg tevreden met het geld dat we hebben opgehaald en we hopen dat we Alzheimer Nederland kunnen steunen met hun onderzoek(en)”, sluiten de studenten af.