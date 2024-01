Hans Moerkerk stopt eind deze maand als raadslid voor Stadspartij: ‘Minder dan mijn volle inzet is nu niet goed genoeg’

Hans Moerkerk (L) en Niels Hilboesen (R) - Foto via Stadspartij 100% voor Groningen

Hans Moerkerk, raadslid voor de Stadspartij 100% voor Groningen, draagt op 31 januari zijn zetel over aan Niels Hilboesen.

‘Geen stap terug, maar stap opzij’

“Mijn betrokkenheid bij de lokale politiek in Groningen gaat al twintig jaar terug”, vertelt Moerkerk over zijn aanstaande afscheid van de gemeenteraad. “Het valt me dan ook zwaar om mijn beslissing om te stoppen als raadslid nu kenbaar te maken. Theoretisch zou ik een stapje terug kunnen doen en wat meer ‘achterover leunen’ als raadslid, om zo de privé-werk balans proberen te herstellen. Maar in deze tijd en een periode van grote keuzes die de gemeente Groningen moet gaan maken vind ik het niet gepast om minder dan mijn volle inzet te geven voor het raadslidmaatschap. Het is daarom beter als ik niet een stap terug, maar opzij doe, zodat onze fractie met grote ambitie volop door kan gaan.”

Volgens Moerkerk eisen oplopende zakelijke beslommeringen meer aandacht dan gepland, naast een gezin met jonge kinderen. Moerkerk voelt zich, naar eigen zeggen, ook bezwaard om door te gaan met raadswerk in combinatie met zijn zakelijke belangen: “De schijn van belangenverstrengeling wil ik per se voorkomen en dat blijkt steeds lastiger.”

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts betreurt het vertrek van Hans Moerkerk: “Hans is een warm persoon met een frisse en pragmatische blik op de politiek. Zijn zakelijke ervaring en kijk op met name grote gemeentelijke projecten zorgden voor een kritische blik vanuit de praktijk en minder vanuit de politieke agenda. Zijn inzet en verbindende vermogen zullen wij dan ook erg gaan missen.”

Niels Hilboesen volgt Moerkerk op

Sijbolts ziet in Hilboesen wel een goede opvolger voor Moerkerk: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Niels, stadjer in hart en nieren, een volwaardige opvolger hebben die zich vol passie voor onze partij en inwoners zal gaan inzetten.

Dat geldt ook voor Hilboesen zelf: “Ik ben trots dat ik als echte stadjer mag strijden voor de belangen van alle inwoners, bedrijven, sportclubs, waarden en identiteit van de mooiste plek op aarde. Waar iedereen mee kan doen, kan ondernemen, zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Deze gemeente is mijn thuis en door mijn bijdrage wil ik onze waarden en trots een belangrijke plek geven. Groningen moet Groningen blijven, eigenwijs, samen, cultuur, sportief, inventief en trots. Daar sta ik voor en zal ik altijd voor blijven strijden. Met een hele hoop passie, kennis en oprechtheid. Ik ben een verbinder en dat is wat ik de aankomende jaren voor de stad ga doen, met Groningse normen en waarden.”