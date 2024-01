Hamelhuys voor iedereen geopend op Wereldkankerdag 4 februari

In het weekend van Wereldkankerdag, rond 4 februari, openen in heel het land de IPSO-centra hun deuren voor iedereen die leeft met en na kanker. Ook het Hamelhuys doet mee.

Op Wereldkankerdag worden door heel Nederland levenslessen bij kanker onthuld. Het Hamelhuys is een centrum voor leven met en na kanker voor iedereen die getroffen is door de impact van deze ziekte, of het nu om jezelf of een naaste gaat. Met deze landelijke open dag hopen de centra zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze waardevolle ondersteuning en te inspireren met de levenslessen van hun gasten.

Op 4 februari kunnen geïnteresseerden tussen 11.00 en 15.00 uur kennismaken met Hamelhuys en de mogelijkheden die dit centrum biedt, zoals contact met lotgenoten, een luisterend oor en activiteiten zoals yoga en creatieve workshops. Allemaal opgezet om bij te dragen aan ieders proces van acceptatie, verwerking en hoe nu verder. Stadsdichter Myron Hamming zal op 4 februari op eigen wijze een levensles van een Hamelhuysgast onthullen.

Directeur-bestuurder en grondlegger Josje Hamel: “Bij Hamelhuys vinden mensen niet alleen een veilige plek om zichzelf te zijn in hun leven met kanker, maar ontdekken ze ook wegen naar veerkracht en hernieuwd geluk. Niemand hoeft kanker alleen te hebben.”