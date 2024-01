Grote stroomstoring in De Wijert, ook stoplichten Julianaplein getroffen (deels opgelost)

Bron: Enexis

In De Wijert is vrijdagnacht kort voor 00.30 uur een grote stroomstoring ontstaan.

In totaal zijn ruim honderd postcodes getroffen, vrijwel allemaal in het postcodegebied 9721. Hoeveel huishoudens precies zijn getroffen is nog niet bekend. Enexis weet alleen te melden dat het om minder dan tienduizend huishoudens. De oorzaak van de storing blijkt een kapotte kabel te zijn.

Ook een deel van de A28 aan de westkant van de wijk werd getroffen door de storing. Daardoor was de verlichting boven de snelweg uit en deden ook de stoplichten op het Julianaplein het niet.

Update

Enexis geeft 02.30 uur voorlopig aan als de verwachte tijd waarop de storing is opgelost. Rond 01.30 sprong de verlichting in het noordelijke deel van De Wijert weer aan. De zuidelijke helft van het storingsgebied zit nog in het donker. Enige tijd later bevond de storing zich alleen nog in het gebied rond de Vondellaan en de nabijgelegen Van Iddekingeweg.