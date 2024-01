Groot onderhoud IJsbaan Noordlaren: gemeente stelt 158 duizend euro beschikbaar

Foto Ruben Feiken.

De gemeente trekt 158 duizend euro uit voor groot onderhoud van de toplaag van de IJsbaan Noordlaren.

Noordlaren heeft met de skeeler- en ijsbaan een multifunctioneel sportterrein. Het terrein wordt ook gebruikt voor handbal, voetbal, basketbal, skaten, fietsen en bootcamp. De vele vrijwilligers zijn in staat om in de winter in korte tijd een ijsvloer te prepareren en zetten daarmee Noordlaren op de landelijke kaart. De baan is echter versleten en voor groot onderhoud is 158 duizend euro nodig.

Het terrein krijgt echter ook een impuls. Dankzij een initiatief van bewoners van Noordlaren komt er ook een trimbaan, gemaakt van natuurelementen. De gemeente en de ijsvereniging gaan ook naar de lichtmasten kijken. De ijsvereniging wil de oude lampen vervangen door ledlampen.

De toplaag van de asfaltbaan krijgt een witte reflecterende asfaltlaag. Dat bevordert de groei van ijs. IJsvereniging De Hondsrug levert een eigen bijdrage van 25 duizend euro.