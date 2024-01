Groningse studenten en jongeren hebben steeds vaker onveilige seks

Steeds minder Groningse studenten en jongeren gebruiken voorbehoedsmiddelen. Dat blijkt ook uit het landelijke onderzoek van bureau Rutgers. Soa’s als chlamydia en gonorroe komen daardoor vaker voor.

Praktijkarts Maarten Goedhart van StudentArt: “Het hebben van een soa is vervelend, want je kan van zowel chlamydia en gonorroe infecties krijgen als plasbuisontsteking, baarmoederontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en bij mannen prostaatontsteking.”

Goedhart ziet dat zowel de pil als het condoom minder in trek is. Hij haalt de cijfers uit het onderzoek van Rutgers bij: “In 2017 gebruikte 76 procent nog de pil, dat is nu 46 procent. Van de jongens gebruikt 70 procent bij de eerste keer seks het condoom, bij de tweede keer daalt dit naar 60 procent. Dus die percentages vliegen naar beneden.”

Volgens studenten slikken meiden minder de pil, vanwege de grote lijst aan bijwerkingen. Een studente zegt: “Je hoort wel vaak dat anticonceptie je hormoonspiegel kan veranderen.” Iemand anders vult aan: “Het kan je humeur veranderen, je kan er depressief van raken, aankomen… Ja, veel bijwerkingen.”

Volgens Goedhart is de angst voor veranderingen in de hormoonhuishouding onterecht: “We schrijven al tientallen jaren de pil voor. Als daar grote problemen bij ontstaan, dan was dat allang bekend.”