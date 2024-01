Groningse basisschool wint nationale Dag van de Aarde Challenge

De mobiele planetarium (foto: Brederoschool)

De Groningse Brederoschool heeft dinsdag de nationale Dag van de Aarde Challenge ontvangen. De school wist al sinds september dat ze gewonnen hebben, maar op 9 januari mogen ze de prijs in ontvangt nemen: een dag lang het mobiele planetarium op school.

Op de Dag van de Aarde (22 april) konden basisscholen door heel het land meedoen. Voor de challenge konden de leerlingen een kort filmpje opnemen over een unieke plek in de omgeving van de school. In de video moesten ze laten zien waarom die plek zo bijzonder is en waarom deze beschermd moet worden.

Het project wordt georganiseerd door de landelijke sterrenkunde, in samenwerking met het on-line lees-platform Nieuwsbegrip en met Studio Freek Vonk. Samen maakten zij een serie van drie korte films en een leesproject waarin de aarde centraal staat.

Groep 5b van de Brederoschool

Groep 5b van de Brederoschool in Groningen heeft de hoofdprijs gewonnen. Bij hun school staat vandaag een mobiele planetarium van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin alle groepen 5, 6, en 7 een sterrenkunde-show kunnen zien.

De kinderen maakten vorig jaar een video over een park nabij hun school, wat door de kinderen ook wel het ‘buitenlokaal’ genoemd wordt. De leerlingen kozen deze plek ‘omdat de bomen ervoor zorgen dat er altijd voldoende zuurstof in de lucht zit, omdat de dieren er kunnen wonen en ook natuurlijk gewoon om er fijn te kunnen spelen’.

Boodschap vanuit Suriname

Om half twee kregen de winnende kinderen van de initiatiefnemer van het project, hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel, een oorkonde uitgereikt. Daarnaast kreeg de groep een bijzondere boodschap vanuit Suriname: via een internetverbinding sprak Freek Vonk de kinderen toe.