Gronings transportbedrijf neemt Utrechts familiebedrijf over

LCW Groningen aan de Londenweg in Groningen heeft transportbedrijf Van de Hoef uit Groenekan, in Utrecht, overgenomen. Door de samenvoeging ontstaat een bedrijf met tweehonderd medewerkers.

LCW Groningen is in 2003 ontstaan na een fusie tussen drie Hoogkerkse transportbedrijven: Gebr. Gorter, Gebr. Vonck en Liewes. Dagelijks is het bedrijf op pad met 120 vrachtwagens om transport en distributie te verzorgen in de bouw, voedsel en agrarische sector. “Bij ons staat duurzaamheid centraal”, laat Jacob Vonck van LCW Groningen aan Transport Online weten. “De eerste elektrische vrachtwagen wordt binnenkort afgeleverd. In Groningen wordt gebouwd aan een energiehub met een laadplein voor het opladen van meerdere elektrische vrachtwagens met groene stroom.”

Met de overname van het bedrijf uit Groenekan ontstaan nieuwe mogelijkheden. “De locatie ligt dichtbij Utrecht. Door deze samenvoeging ontstaat een bedrijf met tweehonderd vakkundige medewerkers, en kunnen we duurzaam transport verder ontwikkelen.” Men wil zich daarbij vooral richten op de 24-uurs distributie van incourante producten in de Benelux, waarbij deze positie versterkt wordt, en verder uitgebreid wordt.

Van de Hoef werd opgericht in 1929. De huidig directeur van het bedrijf blijft betrokken om de overgang soepel te laten verlopen.