Gronings ijshockeytalent Evy Stoltenborg naar de Jeugd Olympische Spelen in Korea

Evy Stoltenborg

Het is een droom die uitkomt: de 14-jarige Evy Stoltenborg vertrekt binnenkort naar Zuid-Korea voor de Jeugd Olympische Spelen. De Groningse tiener ging afgelopen weekend nog een laatste keer het ijs op in Groningen voordat ze aan het avontuur begint.

Het is zondagmiddag, 15:00 uur. Gecontroleerd zoeft Evy zoeft over het ijs op de schaatsbaan van Kardinge. Met een hockeystick in haar hand, zigzagt ze door de menigte. “Ik kon op jonge leeftijd al best goed schaatsen, dus toen dacht ik: laat ik maar op ijshockey gaan.” En zo gezegd, zo gedaan: rond haar zesde sloot ze zich aan bij een ijshockeyvereniging, acht jaar later kwalificeert ze zich voor de Olympische Jeugdspelen.

Mannensport

Bij GIJS Groningen, waar ze in onder 15 speelt, baant ze zich tussen de jongens. Er zit maar één ander meisje in haar team. “Veel mensen verwachten niet dat ik op ijshockey zit. Ze denken dat het meer voor mannen is, omdat je sterk moet zijn”, vertelt Evy. “Dat is zonde. Vrouwen zijn ook sterk van zichzelf, dus we kunnen het gewoon.”

Selectie

Het Olympisch ticket kwam Evy niet aanvliegen. Ze nam deel aan een selectiedag waarbij ze het moest opnemen tegen meiden uit alle uithoeken van het land. “Ze hebben gekeken naar meisjes die al wat meer ervaring hebben en de beste hebben ze uitgekozen.” Met die meiden vormt Evy nu het Nederlandse Jeugd Olympisch IJshockeyteam.

Ondanks dat de meiden nog nooit samen gespeeld hebben, zijn het geen onbekenden van Evy. “Het zijn mijn concurrenten. Ik heb weleens een wedstrijd tegen ze gespeeld, dus ik ken ze van gezicht. Dat is wel leuk, dan kan ik nu ‘hoi’ zeggen.”

De Olympische Spelen is een droom die uitkomt, maar de Groningse durft ook al verder te kijken. “Ik zou wel bij het Nederlands vrouwenteam willen komen, maar ik zie wel hoe het loopt.”

Trainingskamp

Ter voorbereiding op de spelen, gaat het team nog op een intensief trainingskamp van 9 tot 12 januari in Geleen. Tijdens dit kamp kunnen de spelers nog werken aan hun vaardigheden en teambuilding.

Op 20 januari begint dan het echte werk: de Youth Olympic Games (YOG) 2024 in Korea. Of ze gaan winnen, dat weet de Groningse tiener: “Geen flauw idee. Echt nul.” Evy heeft er in ieder geval ontzettend veel zin in: “Ik kijk uit naar de meiden, het samen zijn, plezier hebben.”

‘Ster van de klas’

Om mee te mogen doen aan de Spelen in de Koreaanse provincie Gangwon-do, krijgt Evy twee weken vrij van school. “Dat kan omdat ik op een Topsport Talentschool zit. Dan kan ik voor sport weg.” Dat is ook wel nodig, want Evy traint zo’n zes tot zeven keer per week.

Op de vraag of ze nu de nieuwe ster van de klas is, lacht de tiener breeduit: “Ja, ik denk het wel. Maar ze maken ook grapjes dat ik maar in Korea moet blijven.”