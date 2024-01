Groninger Museum trok vorig jaar 243.700 bezoekers

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum sluit 2023 succesvol af met 243.700 bezoekers. Het was het eerste jaar waarin het museum weer volledig open was, na de onderbrekingen door de coronapandemie.

De meeste bezoekers reisden af naar Groningen voor de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’. Die is nog t/m 21 januari te zien. Het slotweekend daarvan valt samen met Eurosonic/Noorderslag. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari is het museum ook in de avond open, van 10 tot 20 uur.

Ook ‘Gianni Versace Retrospective’ trok veel belangstellenden. In april was het meesterwerk ‘De Vaandeldrager’ van Rembrandt te bewonderen.

Ook 2024 belooft voor het Groninger Museum een goed jaar te worden. Het museum bestaat dan 150 jaar, wat gevierd wordt met ‘Groninger Museum 150 jaar – Behind the Scenes’. Bezoekers krijgen in deze tentoonstelling een kijkje achter de schermen Tijdens de Kinderbiënnale, van 9 maart t/m 3 november, mogen de schilderijen en voorwerpen aangeraakt worden.

Vanaf 30 november is ‘Hoe Van Gogh naar Groningen kwam’ te zien. Die tentoonstelling vertelt het verhaal van eigenzinnige Groningers en ondernemende studenten, die vanaf 1896 de moderne kunst naar het Noorden brachten en daarmee de kunstwereld flink opschudden.