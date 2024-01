“Groningen wacht een onstuimige nacht en ochtend, accent ligt op de nanacht”

Storm Isha zal niet over Groningen gaan trekken. Toch verwacht OOG-weerman Johan Kamphuis dat we te maken gaan krijgen met een onstuimige nacht en ochtend.

“Het accent ligt op de nanacht en de ochtend”, vertelt Kamphuis. “De storm trekt over het noordwestelijk kustgebied. Daar zal een windkracht 9 tot 10 komen te staan. Je hebt het dan over windsnelheden tot 120 kilometer per uur. Dat is fors. De storm trekt niet over de stad, maar toch zal het niet onopgemerkt voorbij gaan. Het gaat hard waaien, met windsnelheden van 90 tot 95 kilometer per uur. Dus je kunt echt zeggen dat het zwaartepunt van de storm over de Wadden trekt, richting Denemarken, en dat we er in Groningen zeker wat van mee gaan krijgen.”

The clock tower at Garveys at No 13 in the Square has fallen down in the high winds. Fortunately nobody was injured when it crashed to the street.Pic: Galway City Photographs #StormIsha pic.twitter.com/hrUrnALJs7 — Declan Varley (@declanvarley) January 21, 2024

Galway

Storm Isha ligt in het begin van de avond vlak voor de kust van Ierland. De Ierse weerdienst Met Éireann heeft voor de provincies Galway en Mayo een code rood afgegeven. Omroep RTÉ meldt dat er in Galway ook schade is ontstaan. Zo viel op Eyre Square een deel van een klokkentoren naar beneden. Niemand raakte gewond. De komende uren trekt de storm over Schotland, waarbij er windsnelheden tot 170 kilometer per uur mogelijk zijn. In ons land geldt er een code oranje voor Noord-Holland en het Waddengebied. Voor Groningen geldt er een code geel.

Stormschade

De Groninger brandweer laat weten voorbereid te zijn: “De verwachting is dat we in onze provincie te maken gaan krijgen met zeer zware windstoten. Als je te maken krijgt met stormschade, en er is acuut gevaar, dan kun je ons alarmnummer 112 bellen. Is er geen spoed, maar is er wel brandweer nodig, dan kun je contact opnemen met 0900 88 44”, aldus de brandweer. Op onderstaande kaart is te zien hoe je moet handelen in geval van schade.

In de ochtend neemt de wind in kracht af

Kamphuis verwacht dat het maandag in de loop van de dag rustiger wordt. “In de loop van de ochtend gaat de wind in kracht afnemen. In de ochtend zijn er nog buien mogelijk, met tijdens die buien rukwinden. In de middag verdwijnen de buien en gaat de wind helemaal aan de ketting. Het zonnetje zal zich dan ook laten zien.”