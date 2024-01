Groningen op derde plaats van meest gelukkige Europese steden

Foto via Gemeente Groningen

Groningen staat op plek drie van de meest gelukkige steden in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie over de kwaliteit van leven.

In de gemeente Groningen is 96 procent van de inwoners tevreden. In de lijst van 83 onderzochte Europese steden staat Groningen op de derde plek, na het Zwitserse Zürich en de Deense hoofdstad Kopenhagen. Aan het onderzoek deden 70 duizend mensen mee.

In het onderzoek ging het onder meer om de betaalbaarheid van woningen, de kans om een baan te vinden, veiligheid, gezondheidszorg, milieu, luchtkwaliteit, transport en culturele voorzieningen