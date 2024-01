Groningen maakt zich op voor Super Bowl: “De belangstelling wordt steeds groter”

Over drie weken, op zondag 11 februari, vindt in Amerika de Super Bowl plaats. In Groningen zijn de voorbereidingen op dit sportevenement al in volle gang, waarbij de wedstrijd onder andere in Proeflokaal Hooghoudt te volgen zal zijn.

Maarten Roorda, jij bent de eigenaar van Proeflokaal Hooghoudt. Je kunt zo langzamerhand spreken van een voorzichtige traditie dat deze wedstrijd bij jullie bekeken kan worden hè?

“Dat klopt. We bieden het nu een aantal jaren op rij aan. Ik moet wel zeggen dat wij de faciliterende partij zijn. Klaas Jan ter Veen is de grote man hier achter. Hij organiseert dit. En ik vind het ontzettend leuk om daar aan mee te werken, om die mogelijkheid te bieden.”

Wat maakt het zo leuk?

“Het enthousiasme. Het is een relatief kleine sport, maar ik merk in onze stad dat het steeds meer mensen bezighoudt. Dat er ook steeds meer mensen op af komen. Het groepje dat bij mij de wedstrijd volgt wordt ook steeds groter. Voor de Super Bowl straks heb ik ook hoge verwachtingen. Ik zet bijvoorbeeld twee man extra personeel in. En ik weet zeker dat we er een mooie avond van gaan maken.”

Tekst gaat verder onder de video:





De spelregels van American Football uitgelegd.

Klaas Jan ter Veen. Jij bent de gangmaker in deze. Om bij het begin te beginnen: de Super Bowl. Wat is dat precies?

“Het is de naam van een sportevenement waar de laatste jaren in ons eigen land steeds meer belangstelling voor is. Het is één van de belangrijkste sportevenementen die in Amerika plaatsvindt. Het is finale tussen de kampioen van de American Football Conference en de winnaar van de National Football Conference. Het zijn twee professionele competities die samen zijn ondergebracht bij de National Football League, die dan weer de organisator is van de Super Bowl.”

Als je het hebt over American Football. Dat is een grote sport in Amerika hè?

“In de zomer wordt er in Amerika honkbal gespeeld, en in de winter draait alles om American Football. En waarom het zo groot is? Het is een hele aantrekkelijke en intensieve sport. Ook een sport met de kortste competitie ter wereld. Er zijn zeventien speelrondes, en dat betekent dat iedere wedstrijd eigenlijk een finale is. Het is ook zo belangrijk dat wedstrijden vaak gewoon doorgaan. Afgelopen week was het -6 graden en dan wordt er gewoon gespeeld. Ongelofelijk hè? Als je het over de Super Bowl hebt: heel Amerika ligt dan plat. Iedereen zit voor de buis. En de laatste jaren neemt de belangstelling in Nederland ook toe.”

Waar jij een beetje de oorzaak van bent …

“Haha, klopt. Voor de coronacrisis is het ontstaan. Daarna hebben we het een tijdje in Tilburg georganiseerd, maar een aantal jaren geleden wilde ik het weer graag in Groningen houden, en zijn we in Proeflokaal Hooghoudt neergestreken. Dat is overigens niet het enige evenement. Op de Grote Markt, bij de Drie Gezusters vindt ook een groot evenement plaats, met videoschermen, de Groningen Giants die aanwezig zijn, en cheerleaders. Daar komen wel duizend mensen op af. Wat wij organiseren is kleinschaliger. Ik zeg altijd, mensen kunnen bij ons aanschuiven, waarbij we ook de tijd en ruimte hebben om wat uit te kunnen leggen over de spelregels.”

Over uitleg gesproken. Mensen kunnen jou ook kennen van de podcast NFL op woensdag …

“In deze podcast houd ik de luisteraars inderdaad op de hoogte van de ontwikkelingen in het American Football. En waar ik toch wel een beetje trots op ben is de aflevering die we afgelopen week hebben opgenomen. Te gast is Dakota Quinn die profbasketballer is bij Donar. Hij komt uit Kansas City, en is de zoon van quarterback die actief is geweest in de NFL. Ondanks dat de podcast in het Engels is, ben ik heel blij met het resultaat. Omdat we ook echt op zoek konden naar de elementen hoe dit nu in Amerika wordt beleefd.”

Dan naar 11 februari. Hoe gaat de avond er uit zien?

“We gaan het Proeflokaal gezellig aankleden. Amerikaanse vlaggetjes, popcorn, lekker hapjes, en natuurlijk countrymuziek. De wedstrijd begint om 00.30 uur. Dat is inderdaad laat, maar de liefhebber zal dat niet deren. Ik weet zeker dat het een mooie avond en nacht gaat worden.”

Je zei het al: duizenden mensen op de Grote Markt, en ook in het Proeflokaal worden veel mensen verwacht. Hoe komt het dat de sport in belangstelling groeit?

“Ik denk dat het er mee te maken heeft dat er nog niet zoveel aanbod is. Februari is een hele rustige maand. Het wielrennen is nog niet van start, en er zijn geen EK’s en WK’s. Dit is een evenement waar je naar toe kunt leven. Het spreekt tot de verbeelding. Mensen hebben iets nodig waar ze naar toe kunnen leven”

Proeflokaal Hooghoudt is gevestigd aan het Gedempte Zuiderdiep 61. Beluister hieronder de podcast van Klaas Jan ter Veen waarin Dakota Quinn te gast is: