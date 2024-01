Groningen hoeft niet méér asielzoekers op te vangen

Foto via Willem Straat (LinkedIn)

De komende twee jaar zijn in ons land 96 duizend plekken voor asielzoekers nodig. Als de bestaande opvangplekken daarvan worden afgetrokken, blijven er nog 35 duizend nieuwe plekken over.

Voor de provincie Groningen betekent dit eigenlijk niets: Groningen moet de komende twee jaar 2717 asielzoekers opvangen. Omdat dit aantal nu al overschreden is, is onze provincie niet verplicht om meer plekken aan te bieden. Dat geldt ook voor Drenthe, Flevoland en Zeeland. De provincies Zuid-Holland (bijna 20 duizend plekken|), Noord-Holland (ruim 16 duizend) en Noord-Brabant (ruim 14,5 duizend) hebben de grootste opgaven.

Nadat de Eerste Kamer vorige week de spreidingswet had aangenomen, liet staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken l bovengenoemde cijfers deze woensdag in de Staatscourant publiceren, Daarin staat de opgave vermeld voor alle 341 gemeenten van ons land. De twaalf commissarissen van de koning kunnen wijzigingen in het aantal opvangplekken per gemeente aanbrengen, mits ze de opgave voor hun provincie wel halen.