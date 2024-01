Groningen haalt 8,5 procent meer geld binnen uit belastingen

Foto: Chris Bakker

De gemeente Groningen haalt dit jaar 232 miljoen euro in kas uit belastingen van inwoners. Dat is bijna 8,5 procent meer dan een jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gros van het geld komt uit hogere inkomsten uit de onroerendzaakbelasting, wat bijna tien miljoen euro meer oplevert voor de gemeente dan een jaar geleden. Ook parkeerheffingen leveren de gemeente dit jaar vijf miljoen euro meer op dan in 2023.

Een inwoner betaalt dit jaar gemiddeld 949 euro aan gemeentebelastingen. Vorig jaar was dat 896 euro.

Groningen loopt, met stijgingen van dit jaar, in de pas met het landelijk gemiddelde. De stijging van de ozb is wel een procent hoger dan de gemiddelde verhoging in Nederland. De ozb stijgt in Groningen met 8,5 procent. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag lag deze stijging lager, maar Rotterdam verhoogde de ozb dit jaar met ruim dertien procent.