Griekspoor, Van de Zandschulp, Brouwer, Koolhof en Rojer spelen spelen Davis Cups-kwalificatie tegen Zwitserland in MartiniPlaza

Foto: Paul Blom

Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer spelen op 2 en 3 februari namens Nederland in de Davis Cup Qualifiers tegen Zwitserland in MartiniPlaza.

Dat maakte Paul Haarhuis, captain van het TeamNL Davis Cupteam, vrijdagmiddag bekend. Haarhuis hoopt met het vijftal een plek te veroveren in Malaga, waar in september de beste acht landen gaan strijden in de Davis Cup Finals.

“Super dat ik met dit team naar Groningen kan afreizen”, aldus Haarhuis. “Het is mooi dat we weer in Groningen spelen, vorig jaar hebben we ontzettend genoten van de oranjesfeer in Martiniplaza. De support van de fans is in deze landencompetitie heel belangrijk. Zwitserland is een pittige tegenstander, maar het thuisvoordeel met enthousiast publiek geeft ons zeker een extra steuntje in de rug. Ik kijk er naar uit.”

Deze Zwitsers spelen in MartiniPlaza