GRC pakt punt tegen HZVV, Gorecht speelt gelijk bij Hoogeveen

GRC jaagt HZVV op (Foto Martijn Minnema)

Vrijwel alle wedstrijden in het amateurvoetbal werden afgelast, maar GRC moest dankzij de inspanningen van FC Groningen om de velden op Corpus schoon te krijgen wel aan de bak. Tegen HZVV was GRC lang op weg naar een zege, maar kort voor tijd kwamen de gasten nog langszij.



Het duel tussen GRC en HZVV ontbrandde pas na rust. Voor rust was het voor promotie spelende HZVV beter dan het voor lijfsbehoud spelende GRC maar de gasten uit Hoogeveen wisten het veldoverwicht niet of nauwelijks in kansen om te zetten. Tien minuten voor rust nam GRC zowaar de leiding, Jasper Kingma schoot een voorzet van dichtbij binnen en zette GRC op 1-0. Vijf minuten later trof Yoran Popovic namens HZVV de buitenkant paal uit een directe vrije trap.

Na rust zette HZVV serieus aan en kreeg het ook kansen, dat leidde in de 60’minuut tot de 1-1 van Yoran Popovic.

HZVV zette GRC vast op eigen helft maar de Groningers toonden veel strijdlust en bleven op inzet en wilskracht overeind. Zo nu en dan kwam GRC er gevaarlijk uit en bij één van die uitvallen werd er binnen de zestien een overtreding gemaakt, penalty GRC. Vijf minuten na de 1-1, Rens Wardenier schoot de penalty binnen, 2-1.

HZVV had tot vanmiddag al zijn (4) uitwedstrijden verloren, ging verwoed op jacht naar de 2-2, was continu dreigend en kreeg ook enkele kansen. Maar de wederom sterk keepende Gerald van Nieff en de lijf en leden van de overige GRC’ers voorkwamen lange tijd dat schoten en andere HZVV pogingen doel troffen.

In de 88′ minuut zwijnde HZVV toen Bram Mulder op de linkerflank vrije doortocht had richting HZVV doel en de 3-1 had moeten maken. Maar in plaats van rustig de 3-1 in de verre hoek binnen te schieten schoot Mulder wat te wild hard over. Tien minuten daarvoor had Mulder pech toen een schot via de bovenkant lat over ging.

Uiteindelijk viel de verdiende gelijkmaker voor HZVV dan toch, in de eerste van 8 minuten blessuretijd kopte Sander Dzemidzic raak. Het puntverlies van HZVV is goed nieuws voor koploper Oranje Nassau, dat heeft nu zeven verliespunten minder dan nummer vier HZVV.

GRC steeg een plekje en staat nu tiende.

In de tweede klasse kwam nummer twee Gorecht uit bij nummer tien Hoogeveen niet verder dan 0-0. Koploper Noordscheschut won wel waardoor het gat nu 3 punten is. Volgende week speelt Gorecht thuis tegen Noordscheschut.