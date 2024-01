Gouden Film voor Kraantje Pappie

Foto: Ben Houdijk

Meer dan 100.000 bioscoopbezoekers kochten al een kaartje voor de familiefilm Juf Braaksel en de magische ring. De film bereikte daarmee de Gouden Film-status. Eén van de hoofdrolspelers is de Groningse hiphopartiest Kraantje Pappie. Hij werd donderdagmiddag verrast door hoofdrolspeler Lily Richardson met de uitreiking van de Gouden Film, zo meldt de website van het Nederlandse Filmfestival.

Kraantje Pappie kreeg de Gouden Film in Groningen uitgereikt. Hij speelt de rol van stiefvader Fred in de film. Naast Kraantje Pappie en Lily Richardson spelen ook Nicolette van Dam en YouTuber en zangeres Djamila rollen in de film.

Juf Braaksel en de magische ring is gebaseerd op de Juf Braaksel-reeks van auteur Carry Slee. Het is de eerste Gouden Film die in 2024 aan een Nederlandse film is uitgereikt.

Het was niet het enige goede nieuws voor Kraantje Pappie: Deze dag werd bekend gemaakt dat de voormalige presentator van het OOG Radio-programma BreakNorth volgende week zijn debuut maakt bij de Vrienden van Amstel.